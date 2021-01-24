В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с оттепелью и выпадением дождя снежный покров, 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

В ГСЧС предупреждают об угрозе схода оползней снега на дороги.