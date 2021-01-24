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08:29 24.01.2021

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

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В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело – 5 407 человек, умерло 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 079 человек; летальных случаев - 83; выздоровело –5 407 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19,  22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 191 812 человек, 21 861 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 947 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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