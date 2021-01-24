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07:33 24.01.2021

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Гнутово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет… Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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