События

07:18 24.01.2021

Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку – Пентагон

1 мин читать
Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку – Пентагон

Ллойд Остин, утвержденный новым министром обороны в администрации президента США Джо Байдена, заверил своего японского коллегу Нобуо Киси, что Вашингтон готов оказывать помощь в отстаивании суверенитета Японии над спорными островами Сенкану (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил Пентагон.

"Министр Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5-й американо-японского Договора о безопасности, и Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о беседе.

Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения третьей стороны на одного из его участников.

Остин также поблагодарил Киси за "неизменное лидерство Японии в осуществлении резолюций СБ ООН в отношении Северной Кореи".

Острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся в настоящее время под японским контролем, длительное время являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

Теги: #япония #сша #поддержка #пентагон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:13 24.01.2021
США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

03:50 24.01.2021
Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

02:29 24.01.2021
Глава Пентагона обсудил с британским коллегой исходящие от РФ угрозы

Глава Пентагона обсудил с британским коллегой исходящие от РФ угрозы

22:23 23.01.2021
Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

15:19 23.01.2021
Умер Ларри Кинг

Умер Ларри Кинг

14:58 23.01.2021
Несколько тысяч нацгвардейцев могут остаться в Вашингтоне до марта - ТВ

Несколько тысяч нацгвардейцев могут остаться в Вашингтоне до марта - ТВ

14:25 23.01.2021
США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

09:22 23.01.2021
Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

03:47 23.01.2021
Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

19:27 22.01.2021
Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА