Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

Полиция установила местонахождение 26-летнего харьковчанина, похищенного неизвестными днем 21 января на парковке возле ТЦ "Французский бульвар", и освободила его.

"В результате спецоперации, которая осуществлялась силами сотрудников отдела криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области с привлечением сотрудников харьковского и кировоградского батальонов полиции особого назначения, мужчина был найден и освобожден", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к нему похитители не выдвигали.

Освобожденный рассказал правоохранителям, что в четверг днем, когда он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку, к нему неожиданно подошли трое неизвестных и один из них начал его душить. Затем похитители силой заставили мужчину сесть в черный автомобиль Mercedes-Benz и увезли в неизвестном направлении. На глаза похищенному натянули шапку, а руки - руки. Через некоторое время его пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где впоследствии удерживали потерпевшего.

Полицейские обеспечили освобожденному неотложную первоочередную медицинскую помощь и назначили освидетельствование в условиях медучреждения.На данный момент мужчину передали его близким родственникам.

В рамках досудебного расследования полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины двух мужчин 46 и 45 лет (оба жители Красноградской области)), охранявших похищенного. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления заказчиков преступления и мотивов его совершения.

Как рассказали правоохранителям родственники похищенного харьковчанина, он временно нигде не работал, но часто помогал отцу, который занимался бизнесом на ТЦ "Барабашово". Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего также подтвердили, что молодому человеку никто не угрожал.

Как сообщалось, днем 21 января на парковке возле ТЦ "Французский бульвар" в Харькове трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

22 января полицейские обнаружили Mercedes сожженным и брошенным на обочине дороги в Александрийском районе Кировоградской области.