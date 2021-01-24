События

06:15 24.01.2021

Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

2 мин читать
Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

Полиция установила местонахождение 26-летнего харьковчанина, похищенного неизвестными днем  21 января на парковке возле ТЦ "Французский бульвар", и освободила его.

"В результате спецоперации, которая осуществлялась силами сотрудников отдела криминальной полиции Харьковского районного управления полиции №2 совместно с оперативниками Управления уголовного розыска харьковского главка полиции, Управления уголовного розыска ГУНП в Кировоградской области с привлечением сотрудников харьковского и кировоградского батальонов полиции особого назначения, мужчина был найден и освобожден", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к нему похитители не выдвигали.

Освобожденный рассказал правоохранителям, что в четверг днем, когда он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку, к нему неожиданно подошли трое неизвестных и один из них начал его душить. Затем похитители силой заставили мужчину сесть в черный автомобиль Mercedes-Benz и увезли в неизвестном направлении. На глаза похищенному натянули шапку, а руки -  руки. Через некоторое время его пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где впоследствии удерживали потерпевшего.

Полицейские обеспечили освобожденному неотложную первоочередную медицинскую помощь и назначили освидетельствование в условиях медучреждения.На данный момент мужчину передали его близким родственникам.

В рамках досудебного расследования полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины двух мужчин 46 и 45 лет (оба жители Красноградской области)), охранявших похищенного. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления заказчиков преступления и мотивов его совершения.

 Как рассказали правоохранителям родственники похищенного харьковчанина, он временно нигде не работал, но часто помогал отцу, который занимался бизнесом на ТЦ "Барабашово". Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего также подтвердили, что молодому человеку никто не угрожал.

Как сообщалось, днем 21 января на парковке  возле ТЦ "Французский бульвар" в Харькове трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

22 января полицейские обнаружили Mercedes сожженным и брошенным на обочине дороги в  Александрийском районе Кировоградской области.

Теги: #украина #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:27 24.01.2021
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

01:27 24.01.2021
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

23:33 23.01.2021
В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

20:30 23.01.2021
Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

19:21 23.01.2021
"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

18:53 23.01.2021
Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

18:30 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

16:58 23.01.2021
В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

14:54 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

10:13 23.01.2021
В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку – Пентагон

США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Глава Пентагона обсудил с британским коллегой исходящие от РФ угрозы

Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА