США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

Госдепартамент США призвал Китай прекратить давление на Тайвань.

"Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

Его заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу.