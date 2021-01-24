Глава Пентагона обсудил с британским коллегой исходящие от РФ угрозы

Новый министр обороны США Ллойд Остин обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом тему противостояния Китаю и угрозы, связанные с РФ, сообщает в субботу Пентагон.

"Министры обменялись мнениями по стратегическим вопросам, в том числе - по борьбе против COVID-19. Они обсудили опасения, связанные с усилением Китая, угрозы, связанные с Россией, а также - операции в Ираке и Афганистане", - говорится в заявлении.

Остин ранее на этой неделе был утверждён на посту главы Пентагона сенатом США.