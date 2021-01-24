События

01:27 24.01.2021

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

1 мин читать
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 186 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 330 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 23 января, за сутки зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования Covid-19, 330 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 44 149 человек, 36 358 выздоровели, 850 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 376 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

 

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:27 24.01.2021
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

23:33 23.01.2021
В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

20:30 23.01.2021
Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

19:21 23.01.2021
"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

18:53 23.01.2021
Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

18:30 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

15:57 23.01.2021
Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

13:14 23.01.2021
В странах Балтии выявлено почти 2,4 тыс. новых случаев COVID-19

В странах Балтии выявлено почти 2,4 тыс. новых случаев COVID-19

11:45 23.01.2021
В Киеве за сутки выявили 536 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1972 человека – Кличко

В Киеве за сутки выявили 536 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1972 человека – Кличко

10:13 23.01.2021
В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА