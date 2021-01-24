На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 186 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 330 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 23 января, за сутки зарегистрировано 186 новых случаев инфицирования Covid-19, 330 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 44 149 человек, 36 358 выздоровели, 850 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 376 образцов.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/