В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

В Киеве утром, 24 января, ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ближайшие часы 23 января в Киеве ожидается туман с видимостью 400-600 м. Туман также сохранится ночью и утром 24 января, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)" - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

Также в КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.