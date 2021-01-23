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23:33 23.01.2021

В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

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В Киеве в воскресенье утром ожидается туман – КГГА

В Киеве утром, 24 января, ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ближайшие часы 23 января в Киеве ожидается туман с видимостью 400-600 м. Туман также сохранится ночью и утром 24 января, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)" - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в субботу вечером.

Также в КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #туман #утро #украина
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