События

22:23 23.01.2021

Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

1 мин читать
Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

В Вашингтоне осудили применение силы против протестующих в ряде городов России.

"США твердо осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах... Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в заявлении, выпущенном в субботу от имени представителя госдепа Нэда Прайса.

"Мы обращаемся к российским властям с призывом освободить всех задержанных за выражение их фундаментальных прав и незамедлительно и безо всяких условий выпустить на свободу Алексея Навального ", - отмечается в документе.

Теги: #госдеп #сша #россия #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 23.01.2021
Умер Ларри Кинг

Умер Ларри Кинг

14:58 23.01.2021
Несколько тысяч нацгвардейцев могут остаться в Вашингтоне до марта - ТВ

Несколько тысяч нацгвардейцев могут остаться в Вашингтоне до марта - ТВ

14:25 23.01.2021
США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

09:22 23.01.2021
Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

03:47 23.01.2021
Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

19:54 22.01.2021
МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

19:27 22.01.2021
Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

Иванка Трамп вместе с супругом уехали из Вашингтона в Майами

19:18 22.01.2021
Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

17:44 22.01.2021
Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

13:50 22.01.2021
США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА