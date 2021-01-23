Госдеп США призвал Россию освободить Навального и осудил применение силы в ряде городов

В Вашингтоне осудили применение силы против протестующих в ряде городов России.

"США твердо осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских городах... Продолжающиеся попытки подавления прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алексея Навального и применение суровых мер во время последовавших протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод", - говорится в заявлении, выпущенном в субботу от имени представителя госдепа Нэда Прайса.

"Мы обращаемся к российским властям с призывом освободить всех задержанных за выражение их фундаментальных прав и незамедлительно и безо всяких условий выпустить на свободу Алексея Навального ", - отмечается в документе.