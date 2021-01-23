События

20:30 23.01.2021

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

1 мин читать
Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста,  и задержания представителей российской оппозиции в Российской Федерации, вызванных противоправным задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в субботу вечером.

В МИД Украины также отметили, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество осудить противоправные действия российских властей.

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанном на международном праве мирового порядка и правилах поведения цивилизованного мира", - подытожили в МИД.

Теги: #рф #украина #протесты #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 23.01.2021
"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

18:53 23.01.2021
Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

18:30 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

18:16 23.01.2021
Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

12:24 23.01.2021
В Москве начались задержания оппозиционеров

В Москве начались задержания оппозиционеров

11:18 23.01.2021
Координатор штаба Навального в Москве задержан

Координатор штаба Навального в Москве задержан

10:33 23.01.2021
В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального - СМИ

В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального - СМИ

10:13 23.01.2021
В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

19:54 22.01.2021
МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

15:47 22.01.2021
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове в субботу зарегистрировано 635 новых случаев заражения COVID-19

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА