Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста, и задержания представителей российской оппозиции в Российской Федерации, вызванных противоправным задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в субботу вечером.

В МИД Украины также отметили, что власти РФ продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество осудить противоправные действия российских властей.

"Призываем международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанном на международном праве мирового порядка и правилах поведения цивилизованного мира", - подытожили в МИД.