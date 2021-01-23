"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

НАК "Нафтогаз Украины" увеличил число клиентов-бытовых потребителей, которым он поставляет газ, до 9% от их общего числа в 12,6 млн и планирует дополнительные шаги по наращиваю своей доли на рынке, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы через две недели запускаем совместный с "Укрпоштой" проект", -- назвал он один из них, уточнив, что речь идет о возможности потребителей в "Укрпоште" сменить поставщика газа.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз" агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что на сегодня 770 тыс. потребителей в коммерческом портфеле и еще 330 тыс. как "поставщик последней надежды".

"Нам нужно разработать несколько новых продуктов, которые мы предложим всем рынке, когда каждый потребитель сможет зафиксировать цену на долгий период", - сказал также Коболев.

Он пояснил, что команда компании работает над внедрением механизмов фиксации цены газа и разработкой графиков комфортной постепенной оплаты, без предоплат. Глава НАК напомнил, что в прошлом году "Нафтогаз" предлагал годовой продукт - купить газ по фиксированной цене 4,73 грн за кубометр. "То есть это даже меньше, чем сейчас самая низкая цена при совершенной конкуренции. Эта цена не предусматривала предоплаты, эта цена предполагала оплату постфактум ", - уточнил глава правления.

Как сообщалось, "Нафтогаз" с августа 2020 предлагал два тарифных плана - "Месячный" и "Годовой". С января 2021 года, учитывая прохождение значительной части отопительного сезона и значительное уменьшение числа клиентов, "Нафтогаз" приостановил новые подключения к тарифному плану "Годовой".

Коболев также назвал ложью заявления, что украинский потребитель имеет слабую платежную дисциплину. "В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", - отметил Коболев. По его словам, клиенты "Нафтогаза" оплачивают авансом до 35% стоимости газа.