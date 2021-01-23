События

19:21 23.01.2021

"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

2 мин читать
"Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 9% бытовых потребителей, запустит проект с "Укрпоштой"

НАК "Нафтогаз Украины" увеличил число клиентов-бытовых потребителей, которым он поставляет газ, до 9% от их общего числа в 12,6 млн и планирует дополнительные шаги по наращиваю своей доли на рынке, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы через две недели запускаем совместный с "Укрпоштой" проект", -- назвал он один из них, уточнив, что речь идет о возможности потребителей в "Укрпоште" сменить поставщика газа.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз" агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что на сегодня 770 тыс. потребителей в коммерческом портфеле и еще 330 тыс. как "поставщик последней надежды".

"Нам нужно разработать несколько новых продуктов, которые мы предложим всем рынке, когда каждый потребитель сможет зафиксировать цену на долгий период", - сказал также Коболев.

Он пояснил, что команда компании работает над внедрением механизмов фиксации цены газа и разработкой графиков комфортной постепенной оплаты, без предоплат. Глава НАК напомнил, что в прошлом году "Нафтогаз" предлагал годовой продукт - купить газ по фиксированной цене 4,73 грн за кубометр. "То есть это даже меньше, чем сейчас самая низкая цена при совершенной конкуренции. Эта цена не предусматривала предоплаты, эта цена предполагала оплату постфактум ", - уточнил глава правления.

Как сообщалось, "Нафтогаз" с августа 2020 предлагал два тарифных плана - "Месячный" и "Годовой". С января 2021 года, учитывая прохождение значительной части отопительного сезона и значительное уменьшение числа клиентов, "Нафтогаз" приостановил новые подключения к тарифному плану "Годовой".

Коболев также назвал ложью заявления, что украинский потребитель имеет слабую платежную дисциплину. "В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", - отметил Коболев. По его словам, клиенты "Нафтогаза" оплачивают авансом до 35% стоимости газа.

Теги: #нафтогаз #население #украина #планы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 23.01.2021
Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

18:30 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

10:13 23.01.2021
В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

14:47 22.01.2021
С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

14:25 22.01.2021
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

13:50 22.01.2021
США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

13:25 22.01.2021
Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду планирует увеличить доход на 5%

Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду планирует увеличить доход на 5%

12:05 22.01.2021
В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

11:25 22.01.2021
Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

10:34 22.01.2021
Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА