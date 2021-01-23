Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Киевский райсуд Харькова в субботу избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", прокуратура ходатайствовала именно о такой мере пресечения в отношении собственника сгоревшего здания Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, фактически руководившей заведением, а также администратора, не трудоустроенного там официально Игоря Мирончука.

Подозреваемые и защита выступали против удовлетворения ходатайства прокуратуры, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, определить посильный залог.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

В тот же день были задержаны владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

22 января всем четверым было объявлено о подозрении.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.