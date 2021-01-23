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18:41 23.01.2021

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

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Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $ 50 000 за совершение преступления, преступление планировалось в сговоре нескольких лиц, а само уголовное производство не является "разборками" и переделом сфер влияния, заявляют в СБУ.

На брифинге в субботу в Киеве начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич сообщил, что задержание одного из офицеров СБУ вызвало большой резонанс в обществе.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал он.

"Вчера, 22 января... СБУ провела резонансное задержание... Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ - сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова", рассказал начальник следственного управления.

По словам Булича, в настоящее время решатся вопрос избрания меры пресечения задержанному.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени.... Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $ 50 000",- отметил Булич.

Булич уточнил: "Вчера СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств. Это была оплата подготовки к совершению преступления".

По словам начальника следственного управления, не соответствует действительности информация о том, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места задержания. "Очевидно, что разные силы пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу, создать фейковый мыльный пузырь, пытаются "подвязать" к этой истории президента Украины", - добавил он.

"Если есть преступление, мы должны на него реагировать...В данном случае СБУ сработала на упреждение... Мы сделали главное - предотвратили совершение преступления", - отметил Булич.

В свою очередь начальник отдела Офиса генпрокурора Андрей Лисокобылка добавил: "В настоящее время действия задержанного лица квалифицированы по ч1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), следователем при согласовании с прокурором указанному лицу объявлено о подозрении".

Теги: #покушение #сговор #сбу #убийство
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