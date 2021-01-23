События

18:16 23.01.2021

Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

1 мин читать
Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление непропорциональному применению силы против участников проходящих в субботу в России протестных акций в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

"С тревогой следим за развитием событий в России. Я сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключении интернета и телефонной связи", - написал Боррель в своем Твиттере.

"В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги (в отношениях Евросоюза с Россией - ИФ) с министрами иностранных дел на заседании Совета ЕС", - сообщил глава европейской дипломатии.

Накануне высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил журналистам в Брюсселе, что в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам 25 января входит обсуждение ситуации с арестом по возвращении в Москву Навального.

"Высокий представитель поднимет вопрос о российском оппозиционере Навальном. Было выпущено его заявление, в котором он потребовал немедленного и безусловного освобождения Навального", - сказал источник, знакомивший на условиях анонимности представителей СМИ с содержанием дискуссий Совета ЕС в ближайший понедельник.

Теги: #рф #ес #протесты #боррель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 23.01.2021
В Москве начались задержания оппозиционеров

В Москве начались задержания оппозиционеров

11:18 23.01.2021
Координатор штаба Навального в Москве задержан

Координатор штаба Навального в Москве задержан

10:33 23.01.2021
В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального - СМИ

В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального - СМИ

15:47 22.01.2021
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

14:23 22.01.2021
ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

09:52 22.01.2021
Европейские лидеры высказались за поддержание открытыми внутренних границ ЕС

Европейские лидеры высказались за поддержание открытыми внутренних границ ЕС

09:28 22.01.2021
Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

05:23 22.01.2021
ЕС осуждает арест Навального и требует независимого расследования покушения на него

ЕС осуждает арест Навального и требует независимого расследования покушения на него

01:08 22.01.2021
В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

21:43 21.01.2021
Совет ЕС одобрил взаимное признание странами союза тестов на COVID-19

Совет ЕС одобрил взаимное признание странами союза тестов на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

СБУ предотвратила убийство сотрудника спецслужбы: задержан действующий сотрудник ведомства

В Киеве за сутки выявили 536 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1972 человека – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд избрал меру пресечения троим задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, который планировал "тарифный Майдан"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА