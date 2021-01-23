Глава дипломатии ЕС сожалеет о действиях полиции против манифестантов в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление непропорциональному применению силы против участников проходящих в субботу в России протестных акций в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

"С тревогой следим за развитием событий в России. Я сожалею о массовых задержаниях, непропорциональном применении силы, отключении интернета и телефонной связи", - написал Боррель в своем Твиттере.

"В понедельник мы обсудим дальнейшие шаги (в отношениях Евросоюза с Россией - ИФ) с министрами иностранных дел на заседании Совета ЕС", - сообщил глава европейской дипломатии.

Накануне высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил журналистам в Брюсселе, что в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам 25 января входит обсуждение ситуации с арестом по возвращении в Москву Навального.

"Высокий представитель поднимет вопрос о российском оппозиционере Навальном. Было выпущено его заявление, в котором он потребовал немедленного и безусловного освобождения Навального", - сказал источник, знакомивший на условиях анонимности представителей СМИ с содержанием дискуссий Совета ЕС в ближайший понедельник.