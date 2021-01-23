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17:48 23.01.2021

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Пивденного, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи н.п.Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного, Авдеевки и Опытного противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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