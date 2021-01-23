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17:43 23.01.2021

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

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SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту самой большой в мире группы из 143 спутников

Запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9, планировавшийся в субботу с самым большим в мире количеством спутников, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты, на борту которой находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутников, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, теперь планируется осуществить в воскресенье с 40-го космического комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

10 спутников Starlink будут выведены на полярную орбиту.

20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1013 космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #ракета #spacex
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