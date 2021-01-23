В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В Соломенском районе Киева в ходе акции в поддержку российского политического деятеля произошел словесный конфликт, который правоохранители сразу же прекратили, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня у здания посольства, на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе столицы, состоялась акция в поддержку российского политического деятеля, на которой присутствовало около 30 человек. Во время мероприятия между участниками акции произошел конфликт, в который вмешались работники полиции и сразу его прекратили", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что в настоящее время акция завершена. Заявлений или сообщений по данному событию в полицию не поступало.

По данным СМИ, в Киеве под посольством России прошла акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Вгородах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения.