В турецком городе Мардин снесут 240 зданий ради туристов

Власти Турции снесут здесь не менее 240 построек, чтобы туристы могли наблюдать аутентичную картину исторического центра одного из городов на юго-востоке страны Мардин , сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР).

Это первая столь масштабная акция в Турции, которая затеяна ради туристов, подчеркивает АТОР.

Мардин – один из важных туристических центров юго-востока Турции, набирающий популярность у иностранных туристов все последние годы. С 2012 до 2019 года количество туристов, посещающих город, выросло с 2 млн до 5 млн в год.

В старом Мардине, где дома и сооружения на склоне горы с древности были расположены таким образом, чтобы не заслонять панораму города соседям, действительно уникальная историческая архитектурная застройка. Здесь соседствуют здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи, рядом стоят древние церкви различных христианских конфессий и мечети с медресе, старинные дома и особняки турецких, арабских, йезидских, армянских, сирийских семей.

В XX веке, по мере развития города, на территории старого Мардина появились и многочисленные коммерческие и технические строения, совсем не соответствующие облику восточного средневекового городка, который и привлекает сюда туристов.

Еще в 2009 году Фонд развития Евросоюза выделил 6 млн евро на реализацию проекта по сносу 2,5 тыс. сооружений в исторической части города. Однако к 2010 году было снесено всего 40 зданий, а затем реализация проекта, отчасти из-за разногласий Турции и ЕС, была остановлена. В конце января Министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило 10 млн турецких лир на снос 240 построек, "которые портят историческую картину центра города".

Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ сообщил турецким СМИ что деньги получены, а работы по сносу 240 строений в центре Мардина, которые не соответствуют старинному облику города и закрывают от туристов панорамные или просто красивые виды для фото, начнутся в ближайшие недели.