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16:47 23.01.2021

В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

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В Ровно неизвестные повредили офис партии "Евросолидарность", полиция открыла уголовное производство

В г.Ровно по факту совершения хулиганских действий относительно приемной народного депутата открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Сегодня, 23 января, в 12:20 в дежурную часть Ровенского районного управления полиции поступило сообщение народного депутата Украины, что в общественной приемной на улице Соборной в областном центре неизвестные разбили стеклопакет окна", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители установили, что неизвестный камнем разбил оконное стекло помещение общественной приемной народного депутата Украины.

"Никаких других противоправных действий, в том числе и по завладению имуществом, совершено не было", - говорится в сообщении.

По факту хулиганства начато досудебное расследование по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что офис их партии в Ровно повредили неизвестные, разбив окно. Партия связывает это нападение с принципиальной позицией депутатов от "Евросолидарности" относительно незаконных пристроек в городе.

Теги: #приемная #евросолидарность #ривне
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