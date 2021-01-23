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16:24 23.01.2021

Около 100 человек задержаны на акциях протеста в Минске в субботу - милиция

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В Минске проходят задержания протестующих, на данный момент задержаны около 100 человек, говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - проинформировали в ГУВД.

По данным милиции, в субботу в Минске "проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся". "Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения", - заявили в ГУВД.

Столичная милиция в очередной раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

В то же время в списке незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" на данный момент 13 человек. Кроме того, правозащитникам известно о задержании волонтёров инициативы "Еда вместо бомб", когда они раздавали продукты нуждающимся в Михайловском сквере. Активистов забрали вместе с теми, кто пришёл за помощью.

Протестующие в разных районах Минска собираются в цепочки солидарности. Некоторые обозначают себя бело-красно-белой символикой. Автомобилисты приветствуют их сигналами.

Перед выходными оппозиционные телеграм-каналы призывали к участию в акциях в поддержку политических заключенных.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #акции_протеста #беларусь
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