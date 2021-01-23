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15:57 23.01.2021

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

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Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине - премьер

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, что действовали декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилась до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличил койк-места с кислородом: с 11 тыс. в сентябре в 55 тыс. в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн", - написал премьер на своей странице в Facebook.

При этом Шмыгаль отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому премьер призвал граждан оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила.

Как сообщалось, 18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что необходимости продолжать усиленные карантинные меры после 24 января текущего года нет, после этого дня Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее.

В Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19, которые продлятся до 00:00 25 января 2021 года.

 

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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