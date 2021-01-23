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15:46 23.01.2021

СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, который планировал "тарифный Майдан"

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СБУ разоблачила агента ФСБ РФ из Херсонской области, который планировал "тарифный Майдан"

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и так называемое "МГБ ЛНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021г. через закрытый канал связи агент за денежное вознаграждение получил от кураторов задание способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного Майдана".

"Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере. По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно оккупированным Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране", - сказано в сообщении.

Кроме того, в феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с так называемыми чиновниками "власти АРК", в частности так называемым главой "Республики Крым" Сергеем Аксеновым.

"Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины", - добавили в ведомстве.

Также во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020г. фигурант был завербован представителем так называемой "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда".

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #спецслужба_рф #сбу #херсон #агент #фсб
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