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15:28 23.01.2021

В больнице скончался один из пострадавших в ДТП с маршруткой во Львовской области – полиция

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В больнице скончался один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки и поезда во Львовской области, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Вследствие ДТП два пассажира автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждения. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм умер в больнице", - сказано в сообщении.

По данным полиции, столкновение произошло в селе Полянка Львовского района – на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись маршрутный автобус сообщением Львов-Полянка и поезд, двигавшийся в сторону Самбора.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего) УК Украины.

Теги: #жертвы #дтп #львовская_область
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