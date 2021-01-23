События

13:14 23.01.2021

В странах Балтии выявлено почти 2,4 тыс. новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Литве выявлен 1001 случай заболевания коронавирусом, в Латвии 910 заболевших, в Эстонии - 487.

В Литве за сутки скончались 30 человек, ещё 36 включены в список умерших от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше, сообщает портал Delfi.ru.

Общее число жертв COVID-19 в Литве за все время - 2628 человек.

За прошедшие сутки в Латвии скончался 21 человек с подтверждённым коронавирусом, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

С момента начала пандемии в Латвии скончались 1097 человек с Covid-19.

За сутки в Эстонии скончались 10 человек. С начала пандемии умерли 368 человек, сообщил в субботу департамент здоровья.

Теги: #коронавирус #балтия
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