События

12:52 23.01.2021

Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, два человека госпитализированы

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Два человека госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области, сообщает Львовская железная дорога

Как указано в сообщении, авария произошла на переезде 8 км перегона Ставчаны - Великий Любень Львовского района сегодня около 9:00.

"Водитель маршрутного автобуса "Львов-Пустомыты" пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. Увидев нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние к неожиданной преграде оказалось слишком малым, чтобы предотвратить столкновение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу города Пустомыты.

Было задержано движение двух пригородных поездов. Проводится расследование.

 

Теги: #дтп #львовская_область
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