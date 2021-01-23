Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, два человека госпитализированы

Два человека госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области, сообщает Львовская железная дорога

Как указано в сообщении, авария произошла на переезде 8 км перегона Ставчаны - Великий Любень Львовского района сегодня около 9:00.

"Водитель маршрутного автобуса "Львов-Пустомыты" пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. Увидев нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние к неожиданной преграде оказалось слишком малым, чтобы предотвратить столкновение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу города Пустомыты.

Было задержано движение двух пригородных поездов. Проводится расследование.