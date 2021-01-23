События

12:24 23.01.2021

В Москве начались задержания оппозиционеров

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Задержания начались в центре Москвы, где в субботу сторонники оппозиции намерены провести несанкционированный митинг.

Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители неоднократно предупредили собравшихся о недопустимости массового скопления людей ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, напомнили о необходимости ношения масок и перчаток.

Тем временем, на Пушкинской площади в центре Москвы у памятника поэту собралось несколько десятков человек. Среди собравшихся большинство - молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Среди задержанных большинство молодые люди.

Задержания продолжаются.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля.

Теги: #акции_протеста #рф #навальный
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Интерфакс-Украина
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