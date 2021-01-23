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11:45 23.01.2021

В Киеве за сутки выявили 536 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1972 человека – Кличко

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В Киеве за сутки выявили 536 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1972 человека – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 536 человек выявили коронавирусную инфекцию, скончались, 12 жителей, 1972 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 536 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2272 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 125 878", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Так, заболели: 301 женщина, 216 мужчин, 9 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 3 до 16 лет. Заболели, в частности, и 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 48 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 1972 человека. Всего коронавирус преодолели 56 972 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 87, в Святошинском – 75, в Соломенском районе - 62 случая", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 928 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 13 138 человек, умерло 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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