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11:18 23.01.2021

Координатор штаба Навального в Москве задержан

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Координатор штаба Навального в Москве задержан

В Москве задержали координатора столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова, сообщают в штабе.

"В Москве задержали координатора нашего штаба Олега Степанова", - говорится в сообщении штаба в твиттере.

Отмечается, что Степанова везут в ОВД "Даниловский".

Ранее в МВД России сообщили, что ведомство инициировало проведение доследственной проверки действий руководителей региональных штабов Навального, которые приглашают несовершеннолетних граждан к участию в несанкционированных акциях 23 января.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Оппозиционер был задержан в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

После ареста Навального в интернете появились призывы организовать массовую акцию в его поддержку.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности.

Теги: #акции_протеста #рф #навальный #арест
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