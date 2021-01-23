События

10:13 23.01.2021

В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

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В "ковидном" 2020 году, более 11,25 млн украинцев выезжали за границу, Украину посетили 3,4 млн иностранцев

В прошлом году за границу, даже несмотря на карантин, смогли попасть более 11 млн 250 тыс. граждан Украины, они совершили путешествие в 123 страны мира.

Как сообщает администрация Госпогранслужбы, наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Польша - около 4 млн. человек, на втором - Венгрия - 1 млн 635 тыс; на третьем - РФ - 1 млн граждан Украины.

Среди лидеров прошлого года были также Турция, где побывало 965 тыс украинцев, и Египет – 730 тыс.

Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию - более 626 тыс., Беларусь - 496 тыс., Словакию - 336 тыс., Молдову - 328 тыс., Германию - 222 тыс. и ОАЭ - 100 тыс. человек.

Популярными для украинцев стала также Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тыс. Человек, Италия - почти 60 тыс., Испания - 53,5 тыс., Великобритания - 44,5 тыс., Болгария - 42 тыс., Израиль - 41 тыс., Грузия - 33,6 тыс., Греция - 26,5 тыс., Дания - 24 тыс., Катар - около 20 тыс. и Доминиканская Республика - 14, 5 тыс. человек.

На Балканы, в Черногорию, Хорватию и Албанию съездил соответственно 23 тыс., 16,2 тыс. и 12 тыс. украинцев.

Также для граждан Украины интересными стали Литва, где побывало 33 тыс., Латвия - 19,5 тыс., и Финляндия - почти 10 тыс. граждан.

В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше - примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего в Украину приезжали из пограничных стран: лидерами стали граждане Молдовы - 933 тыс., Беларуси - 463,5 тыс., РФ -390 тыс., Польши -272 тыс., Румынии - 229 тыс и Венгрии - 217 тыс. Кроме того приезжали также граждане Турции -149 тыс., Германии - 74 тыс., Израиля - 57 тыс. и США - 42 тыс.

Кроме того, в Украине побывали 34,5 тыс. подданных Великобритании, около 30 тыс граждан Литвы, 26 тыс. - Азербайджана, более 25 тыс. - Италии, 23 тыс. - Индии, 22,5 тыс - Грузии, более 22 тыс. - Болгарии, почти 21 тыс. - Сербии.

А из таких стран как Чехия, Латвия, Китай, Египет, Узбекистан и Армения в Украине побывало от 10 до 20 тыс. путешественников.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 000 человек следовали через нашу страну транзитом.

Теги: #туризм #коронавирус #госпогранслужба #украина #путешествия
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