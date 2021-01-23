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09:22 23.01.2021

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

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Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля - лидер демократического большинства Сената США

Процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа начнется в сенате конгресса в феврале, объявил лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер.

"И у менеджеров Палаты представителей, и у защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, как это было в предыдущих судебных процессах. (...) Как только будут подготовлены краткие отчеты, выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля", - сказал Шумер, выступая в сенате.

Ранее он сообщил, что статьи с обвинениями Трампа будут переданы Палатой представителей сенату 25 января.

По достигнутой Шумером с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом договоренности, они будут зачитаны 19:00 в понедельник (03:00 мск вторника). Сенаторы будут приведены к присяге во вторник, а Трампу будет вручена повестка.

Ранее сообщалось, что Макконнелл на встрече с однопартийцами предложил перенести процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа на февраль. Соответствующее предложение было передано Макконнеллом Шумеру.

По закону Сенат США, рассматривая дело об импичменте, должен заседать ежедневно, кроме воскресенья, не отвлекаясь на решение других вопросов. Таким образом, незамедлительное начало процесса по импичменту отсрочит рассмотрение и утверждение сенатом кандидатов, выдвинутых Джо Байденом на посты в правительстве.

"Сенат будет продолжать заниматься другими делами для американского народа, такими, как рассмотрение кандидатур на посты в кабинете министров и законопроект о помощи по борьбе с коронавирусом", - сказал Шумер.

Накануне Байден заявил в Белом доме: "Чем больше времени у нас будет, чтобы встать на ноги и справиться с этими кризисами, тем лучше".

Импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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