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09:22 23.01.2021

Страны Балтии призывают ЕС разрешить распространение вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

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Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить распространение британской вакцины AstraZeneca против коронавируса до ее формального утверждения.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распространение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем твиттере.

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование.

Теги: #коронавирус #вакцина #балтия
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