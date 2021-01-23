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08:48 23.01.2021

Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

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Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вывела блок №1 в средний плановый ремонт, сообщила пресс-служба станции.

"23 января 2021 года в 00.03 согласно поданной заявке энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонт рассчитан на 99 календарных дней и будет выполняться в согласовании с графиком ремонтов энергоблоков АЭС Украины", – говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 5050 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационного фона.

Теги: #заэс #блок #ремонт
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