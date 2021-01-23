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08:35 23.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 98 млн, число жертв - 2,1 млн человек

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 98 млн, число жертв - 2,1 млн человек

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 98 млн 174 тыс. 74 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 107 тыс. 281, выздоровели почти 70 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 818 тыс. 779 инфицированных COVID-19, зафиксировано 414 тыс. 4 летальных исхода, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило10 млн 639 тыс. 684, число скончавшихся - 153 тыс. 184, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 753 тыс. 920 заболевших, из них умерли 215 тыс. 243 человек, вылечились более 7,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 271,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 277 человек, Индии - 110, Бразилии - 1 тыс. 9.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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