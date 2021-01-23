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07:17 23.01.2021

Бельгия ужесточает антикоронавирусные меры

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Бельгия ужесточает антикоронавирусные меры

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о новой мере против распространения коронавирусной инфекции - запрете на необязательные зарубежные поездки.

"С 27 января путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из нашей страны и к поездкам в нашу страну. Этот запрет будет действовать до 1 марта", - сказал глава бельгийского федерального правительства на пресс-конференции после заседания в пятницу Комитета по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей.

Ужесточение мер он объяснил тем, что, несмотря на определенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, остаются серьезные риски. Эти риски правительство видит в новых вариантах коронавируса, которые уже проникли в Европу и Бельгию, они являются более заразными и способны изменить ситуацию в худшую сторону.

"Первой линией обороны" Де Кроо назвал продолжение соблюдения индивидуальных защитных мер, которые показали свою эффективность. При этом лучшей защитой от коронавируса он назвал изоляцию и сокращение социальных контактов.

С начала пандемии COVID-19 в Бельгии зарегистрированы 686827 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По причине этого заболевания в стране умерли 20620 человек.

Теги: #коронавирус #бельгия #меры
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