Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям из подствольного и станкового гранатометов и стрелкового оружия, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка российские наемники применяли стрелковое оружие. Также неподалеку Опытного зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумел противник выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.