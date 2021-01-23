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06:01 23.01.2021

С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

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С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

Станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме с 23 января после установки современных турникетов в вестибюле № 2, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"23 января, станция метро "Героев Днепра" заработает в обычном режиме. Сейчас специалисты проводят последние монтажные и наладочные работы по установке современных турникетов в вестибюле № 2. В первом вестибюле оборудование уже установлено", – сказано в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в пятницу.

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что новые контрольно-пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

"Напомним, что такие турникеты уже работают на станциях метро "Площадь Льва Толстого" и "Сырец". Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #работа #метро
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