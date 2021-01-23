На Харьковщине начальник теротдела Нацполиции требовал 40 тыс. грн за непрепятствование лесозаготовке

Государственное бюро расследований задержало начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Оперативными работниками ГБР установлено, что подполковник полиции вымогал у местного гражданина, который занимался лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс. грн неправомерной выгоды за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах, которые могли возникать у предпринимателя", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Предприниматель передавал полицейскому требуемую сумму по частям. 9 января - первые 20 тыс. грн, а 21 января - оставшиеся 20 тыс. грн. После получения второй части взятки работники ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины.