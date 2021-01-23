Авто, на котором неизвестные похитили харьковчанина, найдено сожженным в Кировоградской области
Полиция обнаружила Mercedes, на котором скрылись неизвестные, похитившие в четверг днем мужчину на парковке возле ТЦ "Французский бульвар" в Харькове.
"В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги в сожженном состоянии был обнаружен разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили личность похищенного. Им оказался 26-летний харьковчанин. Сейчас полиция принимает меры, чтобы установить его местонахождение, а также разыскать его похитителей.
Как сообщалось, днем 21 января на парковке возле ТЦ "Французский бульвар" в Харькове трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes сопротивлявшегося мужчину.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.