"Укравтодор" в 2020г возобновил и построил 97% запланированных дорог и 100% искусственных сооружений, потратив 82 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году в верхних шарах построил и отремонтировал 4056 км дорог, обновил 158 искусственных сооружений, а также в рамках эксплуатационного содержания провел поверхностную обработку еще на 476 км дорог.

Как сообщило агентство на своей странице в Facebook в пятницу, в частности, построено и реконструировано было 204,1 км дорог, капитальный ремонт получили 499,3 км, текущим средним ремонтом было восстановлено 2815 км, восстановление верхних шаров получили 538 км.

Говоря об искусственных сооружениях, построено и реконструировано было 13 сооружений, капремонт был проведен для 33, текущий средний ремонт получили 54, возобновлено за средства международных финансовых организаций - 58.

Кассовые расходы на обновление дорог и искусственных сооружений составили 82 млрд грн, на эксплуатационное содержание – 9,1 млрд грн.

При этом "Укравтодор" отмечает, что выполнил план на 2020 год по строительству и обновлению дорог - на 97%, по обновлению искусственных сооружений - на 100%, работы в рамках эксплуатационного содержания – на 100%.

Как сообщалось, по словам исполнительного директора инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослава Абрамова, текущий средний ремонт дорог в 2020 году приблизился к капитальному ремонту по качеству исполнения и объемам проведения работ.