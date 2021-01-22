Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из ЕС

Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Сообщается, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тыс. человек.