События

23:31 22.01.2021

Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из ЕС

1 мин читать
Франция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 для въезжающих из ЕС

Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу Associated Press.

Тест нужно сдать не ранее чем за 72 часа до поездки. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться как в аэропортах, так и в портах. Требование вступит в силу с 24 января.

Сообщается, что нововведение не распространяется на водителей грузовиков и людей, работающих в приграничных районах.

Въезжающие во Францию из не европейских стран должны не только сдать тест на COVID-19, но и оставаться в течение семи дней на карантине на территории страны.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции введен комендантский час с 6 вечера до 6 утра.

За время пандемии коронавируса, по последним данным, во Франции было зафиксировано почти 3 млн случаев заражения COVID-19. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. От последствий заражения вирусом умерли почти 72 тыс. человек.

Теги: #евросоюз #тест #франция #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:53 22.01.2021
Глава французского винодельческого региона подарила Байдену вино в надежде на снятие введенных Трампом пошлин

Глава французского винодельческого региона подарила Байдену вино в надежде на снятие введенных Трампом пошлин

06:50 20.01.2021
ЕС объявил о плане развития открытой, устойчивой финансовой системы и усиления роли евро

ЕС объявил о плане развития открытой, устойчивой финансовой системы и усиления роли евро

03:12 20.01.2021
Во Франции выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили более 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

06:33 17.01.2021
США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции

США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции

19:39 14.01.2021
Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер

13:37 14.01.2021
Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

Глава МИД: 83 страны открыты для путешествий украинцев

20:38 13.01.2021
Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

Хорватия обновила правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса – посольство Украины

11:43 13.01.2021
Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

11:56 12.01.2021
С 15 января для поездки в Англию необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 – посольство Великобритании

С 15 января для поездки в Англию необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 – посольство Великобритании

06:07 08.01.2021
По 150 тысяч евро получат ученые ЕС в качестве грантов для коммерциализации проектов

По 150 тысяч евро получат ученые ЕС в качестве грантов для коммерциализации проектов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ об объявлении 23 января днем траура в связи в связи с гибелью 15 человек в частном доме престарелых в Харькове

Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состава в местные, судебные и полицейские органы

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает введение института конвалидации полученных на оккупированных территориях документов - Резников

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с оружием

Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" в 2020г возобновил и построил 97% запланированных дорог и 100% искусственных сооружений, потратив 82 млрд грн

Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году и на запуск системы с 2023 года

"Биолек" не предоставил материалы для экспертизы и регистрации вакцины "Спутник V" от COVID-19

Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

Частные дома престарелых в Украине в большей мере находится в тени - Лазебная

Шмыгаль обсудил с вице-премьером Канады расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

Pfizer поставит в 2021 году 40 млн доз вакцины от COVID-19 в бедные страны

Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении – прокуратура

Зеленский подписал указ об объявлении 23 января днем траура в связи в связи с гибелью 15 человек в частном доме престарелых в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА