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22:23 22.01.2021

Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

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Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Министр отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

Теги: #минсоцполитики #субсидии
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