Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Министр отметила, что на данный момент программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.