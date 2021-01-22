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21:27 22.01.2021

Шмыгаль обсудил с вице-премьером Канады расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима

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Шмыгаль обсудил с вице-премьером Канады расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр – министр финансов Канады Христя Фриланд обсудили расширение соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

"Важным основанием развития экономического сотрудничества между Украиной и Канадой является Соглашение о свободной торговле и сегодня перед обеими сторонами стоит амбициозная задача расширить его действие на сферы инвестиций и услуг", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам телефонного разговора Шмыгаля и Фриланд.

Отмечается, что Шмыгаль подчеркнул важность поддержки свободной торговли в условиях пандемии COVID-19.

"Считаем, что именно политика открытости международной торговли и поддержки экспорта, которой также придерживается Канада, является одной из мер эффективного противодействия распространению пандемии. Уверен, что это первые шаги к следующей нашей наработке обновленного Соглашения о свободной торговле", - сказал глава правительства.

Он выразил уверенность, что несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией, Украина и Канада продолжат активное развитие двустороннего сотрудничества.

"Торгово-экономическое сотрудничество остается приоритетом нашего сотрудничества. Каждый новый вызов открывает новые перспективы для развития, поэтому мы должны консолидировать свои усилия для скорейшего преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, и продолжать наращивать объемы двусторонней торговли", - подчеркнул премьер.

Со своей стороны Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

По словам Шмыгаля, Украина заканчивает формирование своей делегации для соответствующих переговоров. Стороны согласились, что необходимо в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Кроме того, премьер-министр отметил высокую заинтересованность Украины в либерализации визового режима и отметил готовность принять в Украине группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия Украины критериям Канады.

Шмыгаль рассказал вице-премьер-министру Канады о "Крымской платформе" и пригласил Канаду присоединиться к ее работе.

Кроме того, премьер пригласил Фриланд в Украину на празднование 30-й годовщины независимости.

Теги: #безвиз #канада #торговля
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