На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

Более 120 тыс. пользователей уже зарегистрировались на онлайн-платформе для дистанционного и смешанного обучения учеников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн", заявили в Министерстве образования и науки Украины.

"С начала работы платформы "Всеукраинская школа онлайн" на ней зарегистрировались более 120 тыс. пользователей, которые взаимодействовали с ВШО 15 млн раз", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, со старта работы онлайн-платформы на ней зарегистрировалось 90 026 учеников, 25 128 учителей и 5 243 слушатели.

"Важно, что на онлайн-платформу "Всеукраинская школа онлайн" заходят пользователи из 103 стран мира. Кроме Украины, больше всего пользователей - из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре на платформе планируется запустить функционал "Кабинет учителя" с возможностью приглашать учеников к пересмотру курсов, отслеживать их учебный прогресс и создавать собственные курсы.

Также разрабатываются мобильные приложения для iOS и Adroid для удобного пользования ресурсом со смартфонов.