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20:28 22.01.2021

Новый лидер ХДС Лашет заверил Зеленского, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии

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Новый лидер ХДС Лашет заверил Зеленского, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Как сообщает в пятницу вечером пресс-служба украинского президента, Зеленский стал первым лидером, переговорил с новым главой ХДС сразу после подтверждения результатов выборов в партии. Президент Украины пожелал главе Христианско-демократического союза успехов в его политической деятельности.

Лашет выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове.

"Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский выразил искреннюю благодарность за это и заметил, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена", - отметил глава Украинского государства.

Обсуждалась возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

"Надеемся также, что формулировки о поддержке Украины и ее евроинтеграционного курса будут иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.

Собеседники договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия.

Зеленский пригласил Лашета осуществить визит в Украину.

Теги: #зеленский #лашет #германия
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