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20:34 22.01.2021

Зеленский подписал указ об объявлении 23 января днем траура в связи в связи с гибелью 15 человек в частном доме престарелых в Харькове

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Зеленский подписал указ об объявлении 23 января днем траура в связи в связи с гибелью 15 человек в частном доме престарелых в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об объявлении в Украине дня траура" в связи с пожаром в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

"В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове, которая привела к человеческим жертвам, а также с целью чествования памяти погибших 23 января в Украине объявлено днем траура. Согласно указу, в этот день на всей территории Украины будет приспущен государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #траур #указ #зеленский
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