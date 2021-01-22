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19:38 22.01.2021

В Германии зафиксирован случай заражения "особенно заразным" бразильский штаммом COVID-19

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В Германии зафиксирован случай заражения "особенно заразным" бразильский штаммом COVID-19

В немецкой федеральной земле Гессен у пациента был зафиксирован бразильский штамм коронавируса COVID-19, который некоторые эксперты называют особенно заразным, пишут в пятницу местные СМИ Гессена.

Как сообщается, заболевший в четверг вернулся во Франкфурт после поездки в Бразилию.

Вирус подтвердился после ПЦР-теста, который сдал пациент. Симптомов заболевания у него не было. Теперь он находится в изоляции.

Эксперты немецкого Института им. Роберта Коха считают, что бразильский штамм коронавируса схож с южноафриканским вариантом инфекции. Он считается заразнее стандартного COVID-19.

Как добавили в институте, "ситуацию будут более пристально изучать". Пока нет точных доказательств, что инфицированные этим вариантом вируса будут хуже переносить заболевание.

На данный момент обнаружено три штамма коронавирусной инфекции: британский, южноафриканский и бразильский.

С момента начала пандемии COVID-19 в Германии вирус был подтвержден более чем у 2,1 млн человек. Почти 52 тыс. пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.

Теги: #коронавирус #штамм #фрг
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