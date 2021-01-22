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19:14 22.01.2021

Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состав в местные, судебные и полицейские органы - Резников

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Проект закона о госполитике переходного периода предлагает отдельную программу по подготовке кадрового состав в местные, судебные и полицейские органы - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода предлагает начало отдельной государственной программы по подготовке кадрового состава сотрудников военно-гражданских администраций, специальное подразделение национальной полиции и судебные органы.

"В этом законе мы предлагаем уже начать отдельную государственную программу по подготовке кадрового состава минимум по трем категориям. В частности, будущие сотрудники военно-гражданских администраций… Специальное подразделение Национальной полиции. Специальное не потому, что они какие-то спецназовцы, а люди, которые могут общаться, у которых есть навыки диалога… Третье, это судебные органы", - сказал Резников журналистам в пятницу.

Вице-премьер подчеркнул, что после деоккупации, на тех территориях придется с нуля восстанавливать правосудие, и оно будет непростое и специфическое.

"Это как раз те, кто будет заниматься вопросами амнистии, вопросами люстрации", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проекта закона о государственной политике переходного периода является рамочным, который устанавливает некие политики и принципы, и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации

Также Резников отмечает, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в каком случае.

Кроме того, вице-премьер заявляет, что проекта закона о госполитике переходного периода предусматривает выборы на деоккупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения, а также введение института конвалидации ряда документов, полученных на временно оккупированных территориях.

Среди прочего, Резников считает, что для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН.

Теги: #законопроект #правопорядок #кадры #ордло
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