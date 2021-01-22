Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает введение института конвалидации полученных на оккупированных территориях документов - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода предусматривает введение института конвалидации ряда документов, полученных на временно оккупированных территориях.

"Мы не признаем документов оккупационных режимов, мы не признаем сделок, которые там заключаются, но мы не можем не принимать во внимание факты, которые происходят на оккупированных территориях… Мы предлагает унормировать понятие конвалидации по отдельным категориям односторонних сделок", - сказал Резников журналистам в пятницу.

Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о признании всех документов со временно оккупированных территорий.

В частности, предполагается административная процедура регистрации актов гражданского состояния: регистрация рождения, смерти, заключение и расторжение брака на временно оккупированных территориях.

Так, для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, достаточно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство. В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.

Также определено, что нотариусы из ОРДЛО признаваться не будут, но судами будут приниматься во внимание некоторые удостоверенные ними документы, в частности на наследство.

После деокупации будут работать Комиссии по конвалидации для подтверждения других юридических документов, которые будут рассматривать возможность их признания в Украине. На основании решения таких комиссий будут выдавать украинские документы.

Что касается, документов об образовании, то предлагается, чтобы выпускники со всех оккупированных территорий могли проходить аттестацию для подтверждения своей квалификации, которую получили на ВОТ, получить украинские документы или продолжить обучение. Причем, школьное образование и высшее образование по некоторым специальностям можно будет подтвердить без дополнительного обучения.

Предполагается, что согласно админпроцедуре решение по актам гражданского состояния должно будет приниматься в день обращения, а в случае отказа – по судебной процедуре в неотложные сроки.

Относительно односторонних сделок, то судебная процедура будет в границах сроков, определенных гражданско-процессуальным кодексом.

Что касается конвалидации после деоккупации (все факты и сделки, которые могут быть конвалидированы в соответствии с отдельным законом), то она должна будут осуществляться на протяжении месяца со дня обращения в Комиссию по конвалидации.

Отмечается, что по конвалидации также будет необходимо принимать отдельный закон.

Как сообщалось, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Резников заявляет, что проекта закона о государственной политике переходного периода является рамочным, который устанавливает некие политики и принципы, и будет требовать принятия отдельных профильных законов. В частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Также Резников отмечает, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества не подпадают под амнистию ни в каком случае.

Кроме того, вице-премьер заявляет, что проекта закона о госполитике переходного периода предусматривает выборы на деокупированной территории только после демилитаризации и полного разоружения.

Среди прочего, Резников считает, что для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН.