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18:50 22.01.2021

Carnival продлила отмену круизов из США до конца апреля

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Carnival продлила отмену круизов из США до конца апреля

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. продлил отмену круизов с отправлением из США до 30 апреля.

Помимо этого, компания сообщила в пресс-релизе, что приостанавливает операции в Австралии до 19 мая.

Carnival также отменила до 31 октября все круизы лайнера Carnival Legend по европейским маршрутам, которые должны были возобновиться в мае. Дата начала отправления круизов лайнера Mardi Gras из порта Канаверал во Флориде в Европу была перенесена на 29 мая.

"Наши гости и партнеры из числа туристических агентов продолжают выражать свою лояльность Carnival и свое желание вернуться на наши суда, как только они смогут. Нас ободряет спрос и активность бронирований, которые мы продолжаем наблюдать", - отметила президент Carnival Cruise Line Кристин Даффи.

Компания предлагает клиентам, круизы которых были отменены, ваучеры на круизы в будущем или возврат средств.

Ранее о преодолении приостановки круизов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 заявили операторы Royal Caribbean Cruises и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Акции Carnival в пятницу дешевеют на 2,6% на торгах в Нью-Йорке.

Теги: #carnival #отмена #круизы
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